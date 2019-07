Buccino: 450mila euro per lavori di potenziamento della rete idrica a servizio del Nucleo Industriale

Riprendono i “lavori di potenziamento della rete idrica a servizio del nucleo industriale del comune di Buccino“, affidati all’impresa EDILROAD s.r.l., con sede legale in Giffoni Valle Piana (SA), per un importo contrattuale pari ad 300.480,69 euro.

L’intervento, il cui costo complessivo ammonta ad 450mila euro, è finanziato nell’ambito del Contratto d’Area della Provincia di Salerno, stipulato il 6 settembre del 2000, ed autorizzato con Decreto n. 8846 del 9 febbraio 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico.

“Il progetto – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – prevede due interventi: il primo in zona ASI (Area per lo sviluppo industriale), con la realizzazione di una nuova rete idrica di lunghezza pari a circa 2.100 metri ed il rifacimento della pavimentazione stradale; il secondo, in via Petrosa, consiste, invece, nella messa in sicurezza di un tratto di circa 50 metri mediante una gabbionata e la risagomatura del tratto stradale“.

Domani, giovedì 11 luglio, ripartono i lavori con i quali verrà ultimato il rifacimento della pavimentazione stradale (fresatura e bitumatura) sia del tratto in zona ASI che del tratto in via Petrosa. I lavori sono curati dal settore Viabilità e Trasporti dell’Ente, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno.

“Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino – conclude Strianese – per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità“.

– Paola Federico –