Domani a Castellabate la consegna dei diplomi degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia

Si svolgerà domani per la prima volta nel territorio della provincia di Salerno la cerimonia di rimessa dei Diplomi ai neoinsigniti degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia. Appuntamento a San Marco di Castellabate alle ore 11,00 per la cerimonia di conferimento che si svolgerà nel corso della Liturgia Eucaristica presso la parrocchia di San Marco Evangelista, retta da don Pasquale Gargione, cappellano degli Ordini.

Gli Ordini Dinastici, conferiti dal Capo della Real Casa Vittorio Emanuele Duca di Savoia e Principe di Napoli, hanno la missione di svolgere attività benefiche principalmente in situazioni di emergenza in Italia e all’estero. Il sostegno a Mercy Ships che effettua visite mediche e interventi chirurgici in Africa è solo uno dei progetti che gli Ordini portano avanti.

In Campania si sta attivando un Banco di Prima Necessità presso la Parrocchia di S. Maria Egiziaca a Pizzofalcone, il supporto ad un progetto di educazione musicale nel quartiere Scampia e una borsa di studio per uno studente della Scuola Militare Nunziatella. Lo scorso anno il Vicariato di Salerno ha supportato la realizzazione di un giardino per bambini nella frazione Lago di Castellabate.

“A chi mi chiede quanta attualità possa avere un ordine cavalleresco negli anni 2000 – dichiara il Vicario di Salerno, Cav. Avv. Salvatore Guzzi – rispondo sempre che il sostegno ai bisognosi non solo economico ma su progetti di rilevanza sociale è una modalità del vivere i valori della cavalleria nella nostra epoca, in cui tante sono le situazioni di emergenza. E noi saremo sempre lì, in prima linea, in punta di piedi, nel rispetto della legalità”.

– Antonella D’Alto –