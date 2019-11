La Giunta Regionale della Campania, su proposta dell’assessore all’Istruzione, Politiche Giovanili e Politiche Sociali Lucia Fortini, ha approvato una delibera per “Interventi di inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale” con la quale si prevede la somma di quasi un milione di euro per fornire testi in braille e supporto post scolastico agli alunni disabili.

In particolare, il provvedimento prevede interventi per una somma complessiva di 950.291,34 euro su tre linee di azione. La somma di 428.644,65 sarà destinata ad interventi a sostegno degli alunni con disabilità visiva, allo scopo di fornire i testi scolastici in formato braille o a caratteri ingranditi, in modalità cartacea o elettronica, per consentire loro di prendere parte alle attività scolastiche. Altri 221.646,69 euro sono previsti per interventi finalizzati a garantire pari opportunità alle persone con disabilità uditiva attraverso il superamento delle barriere immateriali di tipo comunicativo. Infine la somma di 300.000 euro servirà per interventi finalizzati all’aiuto post-scolastico per fornire alle persone con disabilità di tipo visivo e uditivo un aiuto specifico che consenta loro di superare le difficoltà che incontrano.

“Una misura dall’alto valore sociale – spiega l’assessore Fortini – con cui la Regione intende tutelare e sostenere il diritto di ogni cittadino a studiare, a formarsi e a crescere culturalmente e personalmente. La scuola è perno fondamentale di tale crescita. Lo è ancor di più per giovani affetti da disabilità, chiamati nella fase di apprendimento a superare ostacoli ben più alti di quelli affrontati dai loro coetanei. Questa delibera ci inorgoglisce perché ricalca perfettamente quell’idea di scuola che in Campania stiamo cercando di portare avanti dal primo giorno di mandato, quella di una scuola forte, unita, inclusiva, in cui ognuno può e deve sentirsi parte dello stesso progetto di crescita”.

– Antonella D’Alto –