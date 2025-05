Il Questore Giuseppe Ferrari ha ricevuto questa mattina a Potenza le sorelle Orsola e Terryana D’Onofrio, reduci dai successi conseguiti in occasione dei Campionati Europei di Karate.

“E’ con grande orgoglio e profonda ammirazione che ho avuto il piacere di ricevere in Questura le sorelle Orsola e Terryana D’Onofrio, quest’ultima atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, reduci dai prestigiosi successi ottenuti in Armenia in occasione dei Campionati Europei di Karate. Due giovani atlete che, con dedizione e spirito di sacrificio, hanno saputo portare in alto il nome dell’Italia e della Basilicata” dichiara il Questore.

Originarie di Sant’Arcangelo, Terryana ha conquistato il titolo europeo nel kata individuale mentre Orsola è medaglia di bronzo a squadre, vinta in squadra proprio con la sorella.

“Il loro percorso sportivo, costellato da impegno quotidiano e determinazione, rappresenta un esempio virtuoso per i giovani e per tutta la comunità. Sono un simbolo di come i valori dello sport, il rispetto, la disciplina e la lealtà possano essere guida anche nella vita quotidiana – conclude – A nome mio personale e di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato della nostra provincia, rivolgo ad Orsola e a Terryana un sentito ringraziamento per le soddisfazioni che ci hanno regalato e le congratulazioni più sincere per i risultati conseguiti, con l’auspicio di poter raggiungere in futuro ancora nuovi e importanti traguardi”.