Agropoli: scoperto con tre coltelli mentre gira in monopattino, tunisino denunciato
Trovato in possesso di tre coltelli mentre è in giro con il monopattino sul lungomare di Agropoli.
Gli agenti della Polizia Municipale hanno così fermato un cittadino di origine tunisina, che ha mostrato da subito segni di agitazione.
In seguito è stato scoperto che nascondeva i coltelli con lame di lunghezza superiore agli 8 centimetri.
L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria mentre i coltelli sono stati sequestrati.