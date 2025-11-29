Muri del centro storico di Potenza imbrattati con scritte e graffiti vandalici. Il sindaco annuncia provvedimenti
“L’inciviltà e la scarsa educazione civica sono complici del degrado che affligge la nostra città”. Sono queste la parole di rammarico del sindaco di Potenza Vincenzo Telesca per le condizioni in cui il capoluogo lucano versa.
“Negli ultimi tempi – afferma – troppi muri del centro storico di Potenza sono stati imbrattati da scritte e graffiti vandalici che deturpano il paesaggio urbano e offendono il lavoro di chi quotidianamente si impegna per rendere Potenza più bella e vivibile. Non possiamo più tollerare questo tipo di comportamenti”.
Telesca ha poi sottolineato che l’Amministrazione comunale lavora con risorse limitate per riqualificare, pulire e valorizzare ogni angolo della città e tanti cittadini spendono anche soldi propri per rendere decoroso il centro storico, come è accaduto per le scale dell’ex Upim e proprio su Porta San Giovanni.
“Non è accettabile che questi sforzi, pubblici e privati, vengano vanificati dall’inciviltà di pochi che non rispettano il bene comune e il decoro urbano – ribadisce -. In queste ore la Polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili e procedere con la denuncia. Un segnale chiaro: da oggi si adotta una linea dura. I controlli saranno intensificati e chiunque verrà sorpreso a imbrattare muri e superfici pubbliche sarà perseguito con sanzioni molto severe. Potenza è la casa di tutti noi e merita di essere trattata con cura e rispetto”.