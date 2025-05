– Il punto del Presidente della Banca Monte Pruno Michele Albanese –

Ci sono incontri che non si dimenticano. Non per la cornice, non per le luci o le parole altisonanti, ma per ciò che riescono a smuovere dentro. Quello vissuto al Liceo Artistico “Pomponio Leto” di Teggiano, dal sottoscritto, insieme alla straordinaria giornalista Tonia Cartolano, è stato uno di quei momenti capaci di lasciare il segno: un intreccio di pensieri, emozioni e verità condivise con sincerità e passione.

Abbiamo scelto di non “insegnare”, ma di raccontare. Di non parlare ai ragazzi, ma con i ragazzi, costruendo uno spazio autentico in cui sognare era concesso, ma anche mettere in discussione, dubitare, ascoltare. Perché oggi, più che mai, i giovani hanno bisogno non solo di modelli da imitare, ma di testimonianze vere, vissute, che li aiutino a credere in sé stessi e a riconoscere il valore profondo delle proprie scelte.

Abbiamo parlato di sogni, ma con i piedi ben piantati nella realtà. Abbiamo parlato di passione, ma come impegno quotidiano. E lo abbiamo fatto perché crediamo, con forza, che ogni ragazzo e ogni ragazza abbiano dentro di sé una scintilla pronta a diventare fuoco, se alimentata nel modo giusto.

È stato un incontro sul futuro, ma soprattutto sul presente. Sul coraggio di cominciare oggi a costruire ciò che si desidera essere domani. E sul dovere – sì, dovere – di farlo con onestà, con responsabilità, con cuore. Perché nulla è più rivoluzionario di un giovane che crede nei propri sogni e si alza ogni mattina con la voglia di realizzarli.

C’è una frase che ha il suono di un paradosso ma il peso di una verità profonda: “Se vuoi cominciare a sognare, svegliati ed insegui la tua passione”.

È risuonata tra i banchi del Liceo Artistico “Pomponio Leto” di Teggiano, condivisa e coltivata insieme alla giornalista Tonia Cartolano, in un incontro che ha saputo accendere pensieri e coscienze.

Non una lezione, ma un atto di fiducia nella vita dei giovani. Una chiamata gentile ma decisa alla responsabilità di scegliere, di costruire, di sentire. In un tempo in cui spesso si rincorre il successo facile, abbiamo provato a restituire dignità a due parole troppo spesso sbiadite: sogno e passione. Perché non basta sognare. Il sogno, da solo, è una fotografia sfocata. Serve la passione a darle luce e profondità.

È la passione a trasformare l’idea in azione, il desiderio in progetto. È quella forza che spinge a provarci ancora, a cadere e rialzarsi, a dire “ce la farò” anche quando sembra impossibile.

Agli studenti abbiamo ricordato che il futuro non arriva per caso. “Quello che volete domani, lo dovete cominciare oggi” non domani, non tra un anno, ma ora. Con ogni gesto, ogni scelta, ogni parola che contribuisce a costruire il modo in cui ci si racconta e ci si realizza. Li abbiamo esortati a preoccuparsi non solo di cosa vogliono diventare, ma di come intendono arrivarci.

Perché il talento non basta se non è accompagnato da disciplina, curiosità, e soprattutto, dalla consapevolezza che ogni azione ha una conseguenza.

La vita non è un episodio isolato, ma una catena di cause e effetti, di scelte che portano altre scelte. Nulla è neutro. Nulla è davvero “piccolo” quando si parla di sé stessi. Innamorarsi del proprio lavoro, emozionarsi ogni giorno per ciò che si fa: questa è forse la vera forma di successo. Un successo intimo, che non cerca l’applauso ma la coerenza con ciò che si è. Un successo che non si misura in numeri, ma in senso.

Ai ragazzi abbiamo detto anche questo: “Siete voi a determinare cosa diventare da grandi“. Non i voti, non i giudizi altrui, non i trend del momento. Solo loro, con la propria unicità, con il coraggio di osare, con la responsabilità di scegliere chi essere davvero.

E allora sì, sognate. Ma fatelo ad occhi aperti, con la testa alta e le mani sporche di impegno. Perché non c’è sogno più grande di quello che si costruisce svegli, ogni giorno, passo dopo passo. E soprattutto: abbiate il coraggio di restare umani, di emozionarvi, e di fare della passione la vostra firma nel mondo.

Se tutto ciò che abbiamo condiviso il valore dei sogni, la forza della passione, la responsabilità delle scelte potesse avere un volto, sarebbe quello di Tonia Cartolano.

Con la sua voce limpida, il suo rigore professionale e la sua umanità profonda, Tonia ha incarnato perfettamente i valori che abbiamo cercato di trasmettere. Non solo una giornalista affermata, ma un esempio vero di coerenza, autenticità e amore per il proprio lavoro.

In quell’aula, la sua testimonianza non è stata solo ascoltata: è stata sentita. Ha lasciato il segno. Perché quando a parlare è chi ha vissuto con coraggio le proprie scelte, ogni parola diventa seme.

E noi siamo certi che, dopo averla incontrata, tanti cuori abbiano davvero iniziato a svegliarsi… per cominciare a sognare con passione.