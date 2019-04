Una brutta disavventura ha riguardato ieri una famiglia di turisti, quattro adulti e quattro bambini, dispersi lungo il Sentiero della Molara a Scario.

L’intera famiglia, ospite in una struttura ricettiva a Policastro Bussentino, aveva deciso in mattinata di attraversare il Sentiero della Molata per trascorrere una giornata all’insegna della natura, ma con l’arrivo del buio gli avventori hanno perso l’orientamento e non sono riusciti a ripercorrere la strada per ritornare in paese.

L’unica a fare rientro in albergo e a dare l’allarme è stata la donna, di origine svedese, che impaurita si è distaccata dal gruppo ed ha ripercorso il Sentiero in compagnia dei quattro figli. Arrivata in albergo sono stati immediatamente allertati gli uomini della Protezione Civile Gruppo Lucano San Giovanni a Piro che coordinati dal presidente Vito Bruno si sono recati sul posto alla ricerca degli avventori.

I dispersi inizialmente sono stati raggiunti telefonicamente dai volontari della Protezione Civile che hanno suggerito di accendere le torce per tentare di localizzarli e indirizzarli sulla giusta strada.

Dopo ore di ricerche i turisti illesi sono riusciti a raggiungere finalmente gli uomini della Protezione Civile e solo in nottata a fare rientro in Albergo.

“Poteva andare peggio – ha dichiarato uno dei dispersi – ma per fortuna è finito tutto nel migliore dei modi“.

– Maria Emilia Cobucci –