Per Marina di Camerota il palazzo marchesale non è più un sogno impossibile. Il Comune tenta l’acquisto

Per Marina di Camerota e l’intero Comune il palazzo marchesale, simbolo storico del borgo marino cilentano, non è più un sogno impossibile. Quello che cittadini e turisti conoscono come il “castello di Marina”, è da tempo in mano al curatore fallimentare. Tanti gli occhi puntati sull’opera che, attualmente, essendo orfana di proprietà, è, soprattutto internamente, fatiscente e in stato di degrado. Ma nella testa di qualche imprenditore fuori provincia era balzata l’idea di acquistare all’asta il palazzo e trasformarlo in una struttura turistica o, chissà, altro ancora.

E’ qui che è intervenuta l’Amministrazione comunale di Camerota. Su proposta dell’assessore Teresa Esposito, infatti, alla presenza del sindaco Mario Salvatore Scarpitta, del vicesindaco Francesco Calicchio, degli assessori Vincenza Perazzo e Giovanni Saturno, è stata sottoscritta una delibera di Giunta dove gli amministratori chiedono di applicare l’esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto del palazzo marchesale.

Il 13 febbraio scorso il palazzo marchesale era stato ceduto all’asta per un importo complessivo di circa 940mila euro. Trattandosi di un bene culturale sottoposto a vincolo diretto di tutela artistica ed essendo un bene inserito nell’elenco dei beni di eminente pregio artistico, il Comune dove è ubicato l’immobile, entro 60 giorni dalla data del trasferimento, può esercitare il diritto di prelazione, impegnandosi a corrispondere la cifra necessaria per l’acquisto.

La delibera, infatti, è il primo passaggio da effettuare affinché il palazzo marchesale torni di nuovo nelle mani dei cittadini di Camerota. L’Amministrazione ha dato ora mandato all’ufficio tecnico e all’ufficio ragioneria per il reperimento delle somme che dovranno servire all’acquisto definitivo del “castello”.

“Ci serviremo della Cassa depositi e prestiti per pagare la somma che permetterà a Marina di Camerota di riavere il suo palazzo marchesale – sottolinea soddisfatto il primo cittadino – E’ per me una gioia immensa comunicare alla cittadinanza una notizia così. Ringrazio l’Amministrazione comunale per il lavoro svolto e tutti gli uffici del Comune di Camerota. Il ‘castello’, come piace chiamarlo a noi che alla sua ombra siamo nati e cresciuti, è il baluardo che sorveglia una delle baie più belle e suggestive dell’intero Mezzogiorno d’Italia. Non può finire in mani sbagliate. Quel simbolo è un patrimonio dei cittadini di Marina di Camerota“.

“Il sogno di restituire un bene culturale così importante alla popolazione di Camerota sta per diventare una realtà – ha dichiarato l’assessore Esposito – Il castello rappresenta un’icona per il paesaggio e per la storia di Marina di Camerota ed era impensabile che andasse in mano ai privati“.

– Paola Federico –