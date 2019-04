Ultimo Consiglio ad Auletta prima delle elezioni. Approvato il DUP e il Bilancio di previsione

Ieri pomeriggio si è svolto il Consiglio comunale ad Auletta, l’ultimo prima delle nuove elezioni amministrative, che ha avuto come punti principali l’approvazione del DUP 2019/2021 e del Bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2019/2021.

Varie sono state le contestazioni da parte dei consiglieri comunali di minoranza Antonio Caggiano e Carmine Cocozza, soprattutto in merito alla riqualificazione di alcune opere pubbliche riguardanti l’approvvigionamento idrico del comune e le fognature. Inoltre, la minoranza ha richiesto maggiore attenzione alle politiche per la promozione sociale e lavorativa dei giovani e alle iniziative culturali per lo sviluppo del territorio.

“In merito a queste preoccupazioni posso dire che qualche settimana fa, insieme al Comune di Caggiano, abbiamo approvato un piano di lavoro che porterà in funzione un depuratore delle acque – ha spiegato il sindaco Pietro Pessolano – inoltre, in futuro, all’interno del Comune, verranno effettuate due assunzioni, una per l’area amministrativa comunale e l’altra per l’area finanziaria“.

Il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato positivamente dal revisore dei conti e dalla maggioranza, è stato contestato dalla minoranza per le imposte e i tributi pubblici in aumento, che risulterebbero essere tra le tariffe più alte del territorio.

“Non voglio fare polemiche – ha dichiarato il primo cittadino – ma dire che il Comune di Auletta ha i tributi più alti del territorio dimostra poca conoscenza della gestione dei comuni limitrofi, perché le situazioni sono in parità“.

Approvata da entrambe le fazioni l’acquisizione di una nuova area territoriale in località Cardineta.

Durante la seduta il sindaco uscente Pietro Pessolano ha ringraziato tutti i consiglieri presenti per il clima di serenità instauratosi durante gli anni per amministrare al meglio il paese, augurandosi la stessa correttezza e lo stesso impegno da parte della nuova amministrazione.

