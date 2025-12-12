Il problema delle discariche di rifiuti a cielo aperto continua ad attanagliare il Vallo di Diano. Uno degli ultimi episodi scoperti dalla Guardia Agroforestale Italiana riguarda il territorio di Sala Consilina.

Il Dirigente regionale dell’associazione Andrea Palmese ieri, nel corso di un servizio di monitoraggio tutela dell’ambiente insieme al Caposquadra Antonio Finizio, ha scoperto una discarica in via Santa Lucia. Nella natura qualche incivile ha abbandonato vecchi frigoriferi, pneumatici, contenitori di plastica, mobili, buste piene di rifiuti in vetro e plastica.

Stesso scenario è stato trovato dagli operatori anche in via Sant’Angelo dove adagiati sul terreno sono presenti cumuli di rifiuti misti.

“Considerato alcuni rifiuti presenti e il pregio ambientale dell’area sarebbe opportuno provvedere quanto prima alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi” fanno sapere dalla Guardia Agroforestale Italiana che ha provveduto a segnalare le discariche alle Autorità competenti.