Ladri in azione nei giorni scorsi a Picerno.

Una banda ha agito in un’abitazione del centro cittadino introducendosi nonostante la presenza dei proprietari. Qui hanno messo a segno il colpo rubando preziosi e riuscendo a sradicare la cassaforte.

Gli ignoti si sono poi dileguati in pochi istanti, facendo perdere le proprie tracce e lasciando ai proprietari un danno consistente oltre al valore del bottino portato via. I malcapitati quando si sono accorti del furto hanno immediatamente fatto scattare l’allarme richiedendo l’intervento dei Carabinieri.

I militari dell’Arma della Compagnia di Potenza hanno così avviato le indagini del caso nel tentativo di riuscire a dare un volto a chi ha agito.

Resta l’allarme nella cittadina dove sembrerebbe che negli ultimi giorni siano stati diversi i tentativi di furto da parte dei malintenzionati.