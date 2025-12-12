Muore investito da un’auto a Montesano Scalo. Domani l’ultimo saluto a Jerry Garruto
Si è svolta questa mattina, nell’obitorio dell’ospedale di Polla, l’autopsia sulla salma di Jerry Garruto, lo sventurato 75enne morto sabato scorso a Montesano.
L’uomo stava rientrando a casa a piedi quando, per cause al vaglio degli inquirenti, è stato investito da un’auto sulla SS19 Nazionale nella frazione Scalo, guidata da un ragazzo del posto.
Il 75enne, parrucchiere in pensione, è morto sul colpo per le gravi ferite riportate.
I risultati dell’esame autoptico, disposto dalla Procura di Lagonegro ed eseguito dal medico legale Giovanni Zotti, serviranno a chiarire meglio la dinamica dell’accaduto.
Sono ore di dolore nella comunità montesanese che piange una persona stimata e benvoluta da tutti.
Nel frattempo la salma è stata riconsegnata ai familiari e giungerà dall’ospedale di Polla per la celebrazione delle esequie domani, sabato 13 dicembre, alle ore 10 nella chiesa “Sacro Cuore Eucaristico” di Montesano Scalo.