“E’ tutto pronto per dare inizio ad un Cammino che attraverserà la nostra Diocesi con la croce dei giovani” questo l’annuncio dell’ufficio pastorale giovanile della Diocesi Teggiano – Policastro.

Oggi, domenica 2 febbraio alle ore 17, nella Cattedrale di Teggiano il Vescovo Monsignor Antonio De Luca consegnerà ai giovani la croce che sarà portata a piedi in un pellegrinaggio che si snoderà lungo le strade del comprensorio. Si parte in direzione della zona del Fasanella e degli Alburni, poi si prosegue per tutto il Vallo di Diano e in seguito verso il Golfo di Policastro. Il cammino si concluderà il 12 aprile nella Concattedrale di Policastro.

“L’intenzione é di suscitare nei nostri adolescenti e giovani il desiderio di essere più audaci – fanno sapere dalla Diocesi –superando la propria comfort zone e scegliendo di rompere con coraggio schemi e pregiudizi. Sarà il momento in cui i giovani potranno sperimentare una Chiesa che cammina con loro, che li ascolta e che non si stanca di proporre quella Speranza che non delude”.

La prima tappa è oggi, domenica 2 febbraio, da Teggiano a Prato Perillo alle ore 18.00. Chiunque potrà aggiungersi nelle varie tappe del cammino.

Tutto il percorso sarà fruibile su Instagram e alla pagina Facebook Giovani Teggiano Policastro.