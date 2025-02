Paura oggi pomeriggio a Quadrivio di Campagna per un incendio che è scoppiato in una palazzina di via Novara.

Il rogo ha preso vita per cause da accertare e sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli.

A causa del fumo cinque residenti dello stabile sono rimasti intossicati e sono stati soccorsi dai sanitari del VOPI. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e la Guardia Medica.

I cinque intossicati sono stati trasportati agli ospedali di Oliveto Citra, di Eboli e al “Ruggi” di Salerno per le cure del caso.