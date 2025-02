Hai mai sentito dire che i carboidrati sono il male assoluto per la dieta? Chi non ha mai evitato con ansia una bella porzione di pasta o una fetta di pane, pensando che fossero il motivo di tutti i chili di troppo?

Beh, è ora di fare chiarezza! Il problema non è tanto nel mangiare i carboidrati ma quali e quanti ne mangiamo.

Per semplicità possiamo dividere i carboidrati in “buoni” e “cattivi”. I carboidrati cattivi li troviamo in cibi come dolci, bibite zuccherate e farine bianche raffinate. Questi vengono digeriti velocemente e ti fanno venire una fame famelica poco dopo, spingendoti a mangiare più di quanto ti serva.

I carboidrati buoni sono quelli che trovi in cereali integrali, frutta, verdura e legumi. Essendo più ricchi di fibre, ti danno un senso di sazietà che dura più a lungo evitando picchi di fame improvvisi.

Non è il carboidrato che ti fa ingrassare ma quante calorie consumi in più rispetto a quelle che bruci. Se mangi troppo, qualsiasi tipo di cibo (carboidrati, proteine o grassi) può portarti ad accumulare peso. Quindi, il segreto è bilanciare tutto, non eliminare uno dei macronutrienti.

La dieta equilibrata non è quella che elimina ma quella che sa dosare tutto con moderazione.