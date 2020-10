Diocesi di Teggiano-Policastro in lutto. E’ venuto a mancare don Vincenzo Manzione

Il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Padre Antonio De Luca, e il Presbiterio della Diocesi annunciano che è venuto a mancare don Vincenzo Manzione, nato a Teggiano il 1° aprile del 1933 e ordinato sacerdote il 7 luglio 1957.

“Ricordandone il generoso ministero intellettuale e pastorale lo affidiamo all’abbraccio misericordioso di Dio e alla preghiera di suffragio dei fedeli, invocando la pace e la gioia del Signore” è la preghiera della Diocesi e del Vescovo.

Don Vincenzo Manzione è stato parroco in diverse comunità della Diocesi, fu Postulatore nelle Cause di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Federico Pezzullo, Vescovo di Policastro, e di Mariantonia Samà, conosciuta come la Monachella di San Bruno, di Sant’Andrea Ionio, in Calabria.

– Chiara Di Miele –