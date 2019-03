Dinamismo e attenzione ai clienti con la comunicazione 3.0 della DFL Lamura di Sala Consilina

Un’azienda giovane e dinamica conquista traguardi e prestigiosi successi anche grazie alla eccellente gestione della propria comunicazione. E’ quanto avviene alla DFL Lamura di Sala Consilina che proprio sulla comunicazione ha puntato buona parte delle risorse e delle idee.

A gestire questo settore è Luigi Nasti, Direttore Marketing e Comunicazione della DFL, che punta, insieme allo staff che coordina, su una comunicazione 3.0.

Diversi i progetti messi in campo finora e tanti quelli che attualmente sono in cantiere e che vedranno la luce nei prossimi mesi. Una comunicazione a 360° per arrivare al consumatore finale passando attraverso il rivenditore.

A cominciare dal Lamura Day, che dà vita proprio a questa innovativa forma comunicativa impreziosita sia dalla comunicazione diretta con i clienti e dalla rete vendita, che dalle newsletter periodiche, dalle rubriche tecniche per far conoscere i prodotti, ma anche dal contatto con i clienti tramite i gruppi WhatsApp.

Importanti anche i canali innovativi come la Web Radio diffusa nei negozi clienti di DFL, i canali tv interni ai punti vendita per trasmettere i vari spot di settore e “Samarcanda“, l’ultimo nato nel campo della comunicazione di DFL. Si tratta di un periodico che prevede due uscite (primavera/estate e autunno/inverno) contenente tutti gli articoli selezionati in base alle stagioni da far conoscere ai clienti interessati.

Ai microfoni di Ondanews Luigi Nasti, Direttore Marketing e Comunicazione della DFL, approfondisce nel dettaglio il nuovo modo di comunicare della DFL Lamura.

– Chiara Di Miele-