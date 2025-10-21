Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, dopo le dimissioni ritualmente presentate del sindaco Vincenzo Speranza, divenute irrevocabili dopo venti giorni dalla presentazione, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Laurito.

L’ormai ex primo cittadino ha lasciato la carica per candidarsi alle elezioni regionali.

Infatti, la Regione Campania ha approvato una norma che costringe i Sindaci che vogliano candidarsi al Consiglio regionale a dimettersi 60 giorni prima delle elezioni indipendentemente dalle dimensioni del Comune amministrato.

Per la provvisoria gestione dell’Ente è stato nominato Commissario prefettizio il Viceprefetto Anna De Luna, originaria di Salerno e residente a Vallo della Lucania. Ha ricoperto vari incarichi simili in diversi Comuni campani e del Lazio.