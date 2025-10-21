Battipaglia: scassina un distributore di bibite e porta via il denaro. Donna arrestata
Scassina un distributore di bibite h24 e porta via del denaro, arrestata a Battipaglia.
L’accaduto è avvenuto la scorsa notte quando la 45enne del posto ha forzato il cassetto degli incassi portando via 150 euro.
Immediato l’allarme dell’esercizio commerciale che ha permesso il pronto intervento degli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato agli ordini del Vicequestore Giuseppe Fedele, che hanno bloccato prontamente la donna.
La 45enne è stata arrestata per furto aggravato.