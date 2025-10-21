Questa sera, su invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il violinista Giuseppe Gibboni di Campagna, vincitore del Premio Paganini, si esibirà al Teatro La Monnaie di Bruxelles.

Un evento che vedrà la presenza di Mattarella e dei Reali del Belgio.

Giuseppe Gibboni ha soli 24 anni e suona il violino da quando ne aveva 3. Figlio di un violinista, la madre è pianista e anche le sorelle suonano il violino.

Ha studiato al Mozarteum di Salisburgo e nel 2021 si è aggiudicato una delle competizioni musicali più prestigiose al mondo, il Premio Paganini che da 24 anni non veniva assegnato a un italiano.

“La comunità tutta si unisce nell’orgoglio per il percorso eccezionale di un artista che porta il nome di Campagna nel mondo” fanno sapere dal Comune.

Ieri il Presidente Mattarella è stato ricevuto dai Reali del Belgio Filippo e Mathilde nel Palazzo reale al centro di Bruxelles, mentre oggi ha fatto visita a Marcinelle dove nel 1956 morirono 262 persone in una miniera, delle quali 136 italiane. In serata il concerto al Teatro Reale La Monnaie.