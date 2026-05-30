Aggredisce un ragazzino con un bastone metallico, straniero finisce a manette.

È quanto accaduto nel centro di Battipaglia, dove un 14enne sarebbe stato aggredito violentemente da un 37enne marocchino in stato di agitazione.

Dopo l’aggressione l’uomo si è poi dato alla fuga, generando attimi di tensione e venendo bloccato dai cittadini presenti in strada.

Immediato l’intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, agli ordini del Vice Questore Giuseppe Fedele, che hanno arrestato il 37enne per porto di strumenti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dopo il giudizio per direttissima è stato trasferito nel Carcere di Fuorni.

Per il minorenne ferito, invece, una prognosi di 3 giorni.