L’ASD Danza e Ginnastica Kodokan della Maestra Rosaria Bruno fa il pieno di medaglie alle Gare Nazionali Libertas ad Aversa.

Venerdì scorso è stato il turno delle Finali Gold con dieci podi su dieci. Doppio oro Nazionale Libertas per Filomena Marmo al cerchio e nastro e per Laura Barone alla palla e alle clavette.

Vincenza Marmo conquista un oro al nastro e un argento al cerchio, doppio argento per Sara Trotta alla palla e al nastro, mentre Ludovica Lagreca ha fatto il bis con il bronzo al cerchio e alle clavette.

Sabato mattina a scendere in pedana le ginnaste del Silver LE: doppio oro per Myriam Torre alla fune e al cerchio, oro alla palla e quarto posto al cerchio per Greta Pellegrino, argento alla palla e settimo posto al cerchio per Valentina Marino. Mentre nel pomeriggio alle gare Silver LD doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e alla fune e per Beatrice Pascucci al nastro e alle clavette.

Flavia Di Sarli conquista l’oro alla fune ed è quinta al corpo libero, mentre l’argento alla fune e il quarto posto al corpo libero vanno a Ludovica Fornino.

Sabato e domenica scorsi si sono svolti gli allenamenti del Centro Tecnico Regionale Gold al PalaFusco di Angri con la collaborazione straordinaria del Tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Danesin che ha proposto un bellissimo lavoro di squadra a cui hanno partecipato tutte le ginnaste delle Gare Nazionali Libertas. Coreografi delle due giornate Luca Giaccio e Katia Esposito.

“Congratulazioni a Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine che hanno superato nello stesso ambito il test di ingresso ai Collegiali regionali Gold e vengono ammesse nel Gruppo C. Intenso e lungo fine settimana per tutte le nostre kodakine” afferma la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli che con le atlete torna a casa contenta e soddisfatta per tutti questi bellissimi risultati.

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