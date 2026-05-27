“La Revisione Legale in pratica”. E’ questo il titolo del corso di formazione che si terrà il 28 e 29 maggio presso la Sala conferenze della Certosa di Padula, organizzato dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro.

I saluti inziali saranno affidati a Nunzio Ritorto, Presidente dell’Ordine, e a Michela Cimino, sindaco di Padula.

Relazioneranno sul tema Enrico Bagnolatti, Dottore Commercialista e Revisore Legale a Cuneo e socio amministratore di Crea Consul srl, e Corrado Schellino, Senior auditor di Crea Consul srl.

Approfondimenti sulle procedure di lavoro con utilizzo dell’AI e del database, sulla fase di accettazione dell’incarico e sull’emissione della relazione di revisione.

Domani il corso si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 19.30 mentre venerdì 29 maggio si terrà dalle ore 8.30 alle ore 13.30.