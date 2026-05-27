La Polizia Municipale di Battipaglia, diretta dal Vice Comandante Domenico Di Vita, ha individuato un nuovo caso di abbandono illecito di rifiuti nell’area di Castelluccio in via Roberto il Guiscardo.

Attraverso l’estrapolazione delle immagini registrate dai dispositivi mobili di videosorveglianza, gli agenti hanno riconosciuto un uomo che, scendendo dall’auto, ha abbandonato diversi materiali.

Nel dettaglio, ha depositato tre buste di plastica contenenti multimateriale non differenziato, profili angolari in polistirolo espanso, due basi rettangolari in polistirolo, quattro battiscopa in plastica, un cartone, un oblò di lavatrice e dal portellone posteriore ha scaricato una lavatrice.

L’autore dell’illecito è stato denunciato. Sono stati inoltre disposti il ritiro della patente ai fini della sospensione da 4 a 6 mesi e il sequestro amministrativo dell’auto quale misura cautelare.

Parallelamente, la Polizia Municipale ha elevato 10 verbali per abbandono di rifiuti nelle aree di via Pirandello, SP 417 località Aversana e via Fosso Pioppo.