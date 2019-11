“Diabete e Famiglia”. Da domani al 15 novembre il tour dell’ASL Salerno anche a Sala Consilina e Sapri

I Centri Anti Diabete dell’ASL Salerno prendono in carico le persone diabetiche in collaborazione e raccordo con i medici di famiglia con interventi specialistici relativi alla patologia e con attività di prevenzione e cura delle patologie correlate.

I Centri Anti Diabete applicano protocolli diagnostico-terapeutici che prevedono un particolare riguardo alla prevenzione delle complicanze anche con l’intervento di professionisti di varie specialistiche (consulenze oculistiche, cardiologiche, neurologiche, nutrizionale, chirurgiche del piede diabetico). Specifica attenzione è rivolta al “giovane diabetico” e al “diabete in gravidanza” con appositi percorsi.

Da domani al 15 novembre è possibile partecipare al tour dell’ASL “Diabete e Famiglia”. Domani appuntamento a Salerno in Piazza Casalbore, il 12 a Cava de’ Tirreni in Piazza Amabile, il 13 a Sala Consilina nel Parcheggio 4 Torri in via Mezzacapo, il 14 a Vallo della Lucania in Piazza Vittorio Emanuele e il 15 novembre a Sapri in Piazza Plebiscito.

Per l’accesso alla prima visita è necessaria la prescrizione del medico di famiglia e la prenotazione tramite Call Center/CUP allo 089/9358180 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30. Per le successive visite di controllo l’accesso verrà concordato con gli operatori del Centro Anti Diabete.

