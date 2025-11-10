Caggiano: domani un incontro per prevenire le truffe agli anziani e sensibilizzare le fasce fragili
Domani, martedì 11 novembre, a Caggiano si terrà un incontro per la prevenzione delle truffe agli anziani alle ore 16.30 nel Centro Sociale Anziani.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo – Sezione di Caggiano in collaborazione con il Comune e il Centro Sociale Anziani.
Sarà presente il Capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina Veronica Pastori per sensibilizzare le fasce più fragili della popolazione affinchè non cadano nel tranello dei malintenzionati.
Sono numerosi gli episodi di truffe agli anziani, tentate o anche consumate, che negli ultimi mesi hanno interessato il territorio della provincia di Salerno.
Il Vallo di Diano e il Tanagro non sono immuni da questa problematica che purtroppo vede come vittime soprattutto coloro che non sono in grado di cogliere la malafede dei truffatori.