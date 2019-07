È un importante test diagnostico d’eccellenza quello svolto presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Nel reparto di Pediatria è stato eseguito l’esame finalizzato alla diagnosi di un sospetto caso di deficit dell’ormone della crescita su un bambino di Altavilla Silentina.

L’esame specialistico che da anni non era più praticato su tutto il territorio Asl Salerno viene eseguito in centri di Napoli e a Roma.

A mettere la firma su questo importante traguardo per la sanità valdianese, è stato il dottore Salvatore Guercio Nuzio, pediatra endocrinologo in servizio da un anno a Polla. Lo specialista, infatti, è stato trasferito da Battipaglia dove si occupava di casi sospetti legati alla crescita dei più piccoli. Una volta trasferito su decisione dell’Asl Salerno, il servizio è stato sospeso a Battipaglia.

La forte volontà del dottore Guercio Nuzio ha permesso di continuare così un servizio specialistico che, unito alla sua professionalità, permette di aiutare i piccoli pazienti ed evitare così interminabili liste di attesa. L’esame, molto raro, si esegue solo su pazienti selezionati e con sospetti deficit della crescita.

“Si tratta di un’attività unica e rara – ci spiega il dottore Guercio Nuzio – nessuno nell’Asl Salerno si occupa di un servizio del genere”.

Il piccolo paziente di Altavilla Silentina è stato sottoposto all’esame attraverso una pompa infusionale che ha iniettato via endovenosa dell’arginina, sostanza che ha il compito di stimolare l’ormone della crescita. Attraverso dei costanti prelievi di sangue avvenuti nelle ore successive all’iniezione, si potrà sapere nei prossimi giorni se il bambino è affetto da un deficit della crescita.

“La cosa bella – spiega ancora il dottore Guercio Nuzio – è che questo lavoro in Campania è rarissimo. Si tratta di un passaggio che innalza l’assistenza di qualità del nostro ospedale e che in futuro ci permetterà di ampliare l’offerta con altri servizi come, ad esempio, il test della pubertà precoce. Voglio cogliere l’occasione, infine, per ringraziare anche l’èquipe che mi ha affiancato”.

– Claudia Monaco –