Le scarpe disegnate dal giovane Francesco Murano di Buccino ai piedi di Beyoncè nel suo ultimo videoclip

Grandi soddisfazioni sta ottenendo Francesco Murano, giovane di Buccino trasferitosi a Milano dal 2016 per studiare all’Istituto Europeo di Design e inseguire il sogno di diventare stilista.

Il 21enne lo scorso 14 giugno ha partecipato alla quinta edizione della Milano Moda Graduate 2019, evento organizzato dalla Camera Nazionale della Moda, classificandosi primo. Da qui è iniziata la sua ascesa.

La sua collezione “Ossimoro Plastico” ha avuto un grande successo, al punto da essere notata persino da Zerina Akers, stylist della celebre cantante Beyoncé.

Solo dopo 4 giorni dalla sua vittoria a Milano, il giovane fashion designer è stato contattato dalla collaboratrice della cantante, interessata in modo particolare ad un paio di scarpe, le “Pedestal shoes”, utilizzate in alcune scene del nuovo video di Beyoncé, intitolato Spirit, colonna sonora dell’adattamento cinematografico del “Re Leone”. La cantante in tutto il video appare scalza eccetto per alcuni istanti in cui sfoggia le scarpe di Murano.

“Devo dire che sono rimasto sconvolto da questa richiesta – ha dichiarato Francesco – perché oltre ad essere indiscussa pop star della scena musicale mondiale, è il mio idolo da ben 8 anni. La seguo assiduamente e per me significa tanto sia come persona sia dal punto di vista artistico, quindi diciamo che vestire Beyoncé era uno dei miei obiettivi più alti dal punto di vista professionale”.

Così, Francesco Murano è passato da semplice fan a vestire il suo mito, riuscendo a coronare il suo sogno.

