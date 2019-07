Scoperto con un cellulare rubato in un bar grazie ad un’applicazione. Denunciato 50enne a Baragiano

Dentro casa con uno smartphone che risultava essere stato rubato poco prima in un bar situato a Baragiano Scalo.

Per questo motivo, un 50enne di Baragiano è stato denunciato per ricettazione.

Il fatto è stato registrato questa mattina quando una signora si è recata in un bar dello Scalo. Dopo aver consumato e in contemporanea aver lasciato il cellulare sul bancone, lo stesso non è stato più ritrovato dalla donna.

Prontamente si è allarmata e si è messa alla ricerca del suo smartphone, un Samsung del valore di circa 300 euro. Ha cercato ovunque anche con l’ausilio del personale del bar senza però riuscire a rintracciarlo.

Immediata è stata la segnalazione ai Carabinieri che sono giunti sul posto ed hanno immediatamente avviato le indagini per risalire al cellulare e all’autore del furto.

I militari, coadiuvati da un’applicazione della Samsung che consente di localizzare i dispositivi, sono riusciti a risalire alla sua posizione all’interno di un’abitazione.

Le indagini dei Carabinieri chiariranno se l’uomo è anche l’autore del furto o se ci sono altri responsabili.

-Claudio Buono-