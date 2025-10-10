Ladri in azione nel Vallo di Diano. A finire nel mirino degli ignoti, la scorsa notte, è stato il territorio di Teggiano.

Un furto è stato fatto in un negozio di abbigliamento lungo la Strada Provinciale Teggiano – Polla, nella frazione di Prato Perillo. I ladri sono entrati nell’attività commerciale e sono riusciti a portare via alcuni oggetti in argenteria e altri beni, oltre al registratore di cassa. Quest’ultimo sarebbe poi stato abbandonato nell’abitazione dei proprietari, situata al piano superiore del negozio. Il bottino complessivo è in fase di quantificazione.

Successivamente un tentativo di furto è stato registrato anche in via Varco della Calce, in un’abitazione. Qui, tuttavia, sembrerebbe che i ladri dopo essere entrati nella proprietà privata si siano dati alla fuga senza portare via alcunché.

Su entrambi gli episodi sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che tenteranno di dare un volto ai responsabili. Solo alcune notti fa, sempre a Prato Perillo, era stata rubata anche una giara davanti ad un’abitazione, ritrovata successivamente dai militari dell’Arma grazie a una segnalazione e alla tempestiva denuncia sporta.