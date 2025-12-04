L’Asl Salerno nomina la Commissione Multidisciplinare per valutare i casi di suicidio assistito
L’Asl Salerno, guidata dal manager Gennaro Sosto, infatti, ha proceduto con la nomina della Commissione Multidisciplinare Permanente che dovrà supportare il Comitato Etico per verificare le eventuali domande d’accesso alla procedura di suicidio assistito.
Sebbene ci sia una mancanza normativa in Campania come in altre regioni, l’Asl ha mosso un passo fondamentale per chi voglia avvalersi di questa possibilità.
La Commissione è composta da un medico psichiatra, un medico palliativista, un anestetista, un medico legale, un farmacologo, uno psicologo, un infermiere esperto di stati di vita terminali, un medico specialista che sarà individuato di volta in volta in base al distretto di appartenenza di chi richiede l’assitenza.
La nomina della Commissione Multidisciplinare si affianca a quella del Comitato Etico e di fatto completa l’iter per l’analisi delle procedure da parte dell’Asl. Ricordiamo che in Italia non esiste una normativa sul suicidio assistito, sebbene la Corte Costituzionale abbia chiarito quali condizioni devono essere soddisfatte per rendere legittimo il suicidio medicalmente assistito.