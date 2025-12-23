Festa ad Ottati dove ieri Attilio Capozzoli ha compiuto 100 anni.

Una vita fatta di sacrifici e di insegnamenti, di bontà e gentilezza, celebrata alla presenza dei cari e del Sindaco Elio Guadagno.

Qualche settimana fa suo fratello Giovanni ha compiuto 102 anni mentre Sofia Madaio proprio oggi compie il centenario. Anche Maria Doddato e a Adalgisa Marino sono centenarie in questo 2025.

“Orgogliosi dei nostri Nonni, storia ed esempio indispensabile per il nostro futuro!” è il commento del primo cittadino.