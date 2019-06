Scontro tra auto in A2 tra Pontecagnano e Battipaglia. Ferite una donna di Polla e una di Agropoli

Un incidente si è verificato questo pomeriggio lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 17 in direzione nella galleria Montevetrano tra gli svincoli di Pontecagnano e Battipaglia.

Per cause in corso di accertamento una Volkswagen Golf e una Hyundai si sono scontrate. A seguito dell’impatto sono rimaste ferite una 48enne di Polla e una 50enne di Agropoli che, dopo essere state soccorse dai sanitari del 118, sono state trasportate in ospedale. La donna di Polla è stata condotta presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno, mentre l’altra presso il presidio di Agropoli.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli e il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti.

Presente sul luogo dell’incidente anche il personale dell’Anas.

– Chiara Di Miele –