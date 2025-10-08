Continua incessante l’attività degli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, guidati dal Tenente Clelia Saviano.

Nella giornata di ieri lungo la centralissima via Magna Grecia sono stati individuati e sanzionati venditori ambulanti dediti al commercio di calzini e indumenti senza la prescritta licenza.

La merce é stata sequestrata e sarà distrutta. Ad ogni commerciante è stata comminata una sanzione e ordinato il Daspo urbano con l’allontanamento dai luoghi dove è stato commesso l’illecito.

I caschi bianchi hanno inoltre proposto l’irrogazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Capaccio Paestum.