Capaccio: venditori ambulanti sorpresi a commerciare calzini e indumenti senza licenza. Sanzionati
Continua incessante l’attività degli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, guidati dal Tenente Clelia Saviano.
Nella giornata di ieri lungo la centralissima via Magna Grecia sono stati individuati e sanzionati venditori ambulanti dediti al commercio di calzini e indumenti senza la prescritta licenza.
La merce é stata sequestrata e sarà distrutta. Ad ogni commerciante è stata comminata una sanzione e ordinato il Daspo urbano con l’allontanamento dai luoghi dove è stato commesso l’illecito.
I caschi bianchi hanno inoltre proposto l’irrogazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Capaccio Paestum.