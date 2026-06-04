Serata di intensi controlli sul fronte del contrasto allo spaccio e al consumo di droga nella periferia ebolitana.

Ieri gli agenti della sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale, coordinata dal Sottotenente Giuseppe Costa, hanno fatto scattare un mirato blitz all’interno del parco situato in via Talete, nella frazione di Santa Cecilia.

​L’operazione ha permesso di intercettare e identificare diverse persone che affollavano l’area verde in quel momento. Nel corso delle verifiche sul posto, alcuni dei presenti sono stati sorpresi in possesso di droga. La sostanza è stata sequestrata e i detentori segnalati alla Prefettura.