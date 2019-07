Da Sportissimo Bloisi a Padula Scalo saldi estivi dal 30 al 50% sui migliori marchi sportivi e casual

È tempo di saldi presso Sportissimo BloIsi di Padula Scalo.

In questi giorni è possibile acquistare capi di abbigliamento e scarpe a prezzi vantaggiosi e scontati dal 30% al 50% su tutti i capi primavera/estate 2019.

Tante le proposte da uomo e donna dedicate alla moda non solo casual e sportiva ma anche a quella più elegante con pezzi all’ultima moda dei migliori marchi: Adidas, Kappa, Nike oltre al marchio di tendenza Armani Exchange.

Disponibili, inoltre, capi di abbigliamento e scarpe targati Guess e Nero Giardini.

Per conoscere e acquistare i migliori capi a prezzi vantaggiosi o le collezioni autunnali è possibile recarsi presso il punto vendita Sportissimo Bloisi in Via Nazionale a Padula Scalo (nei pressi del piazzale Eurospin) o acquistare comodamente online su www.sportissimobloisi.com.

– Claudia Monaco –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –