Operazione Spiagge Sicure ad Ascea. Sequestrati ombrelloni, sdraio e merce di ambulanti abusivi

La Polizia Locale del Comune di Ascea, nell’ambito del progetto “Spiagge Sicure 2019”, coordinata dal Responsabile del Settore Giuseppina Landi, nel periodo dal 15 giugno al 15 luglio ha effettuato sulla spiaggia e nelle adiacenze del Lungomare Levante di Ascea Marina ben 48 sequestri amministrativi di merce di vario genere (borse, cover, orecchini, occhiali) di venditori ambulanti che esercitavano la vendita abusiva.

“Col progetto ‘Spiagge Sicure 2019’ sono state intensificate le attività di controllo nell’ambito del territorio comunale – afferma il sindaco Pietro D’Angiolillo– per reprimere gli illeciti operati dai venditori abusivi, per garantire tranquillità ai nostri ospiti, per evitare la concorrenza sleale nei confronti delle attività commerciali che rispettano le norme e pagano le tasse“.

Qualche notte fa sono stati sequestrati 35 ombrelloni, 6 salvagenti, 21 sedie a sdraio e giocattoli vari lasciati sulla spiaggia. Ad iniziare dal prossimo fine settimana, quattro associazioni di volontariato svolgeranno, con 24 uomini in campo nell’arco delle 24 ore, attività di vigilanza ambientale coordinate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale. Nel mese di agosto, inoltre, sarà sperimentato il progetto “Estate Sicura 2019” con l’impiego di una task force notturna, composta da un gruppo di operatori di Polizia Locale ed un gruppo di volontari, in contatto costante con la Stazione Carabinieri di Ascea e la Compagnia di Vallo della Lucania, col compito di vigilare punti strategici del territorio, allo scopo di garantire una maggiore sicurezza urbana.

“Vogliamo garantire ai cittadini e agli ospiti un’estate ordinata, nel rispetto delle regole ed all’insegna della serenità – afferma il sindaco – e prevenire eventuali problemi di ordine pubblico; pertanto, abbiamo messo in campo una task force notturna in zone strategiche del paese ed abbiamo chiesto, anche quest’anno, al Questore di Salerno di intensificare la presenza delle Forze di Polizia per un adeguato controllo del territorio nel periodo estivo”.

– Chiara Di Miele –