Inaugurata a Ruoti una emeroteca intitolata a Renato Angiolillo, fondatore del quotidiano “Il Tempo”

È stata inaugurata a Ruoti, nel centro storico, alla presenza del sindaco Anna Maria Scalise e della Direttrice del Polo Bibliotecario di Potenza, Anna Maria Pilogallo, una emeroteca intitolata a Renato Angiolillo, di origini ruotesi, fondatore e direttore del quotidiano “Il Tempo”.

L’iniziativa è stata voluta fortemente dall’Associazione Culturale Recupero Tradizioni Ruotesi con il sostegno di diversi cittadini che hanno messo a disposizione gratuitamente i locali e l’allestimento.

“È nostra intenzione specializzare la biblioteca con testi inerenti la nostra zona – afferma il Sindaco – in modo che nel tempo diventi un punto di riferimento per gli studiosi che vogliano trovarvi fonti bibliografiche, anche rare, che riguardano Ruoti. Doteremo questa emeroteca di due computer e ci auguriamo di poter riprendere, al più presto, un progetto ambizioso già intrapreso con l’Università degli Studi della Basilicata, la biblioteca universitaria e la biblioteca nazionale e poter offrire la possibilità di consultare il catalogo generale del sistema bibliotecario e consentire così anche i prestiti interbibliotecari. I libri sono il nostro stesso passato, il nostro spessore, le radici della nostra umanità”.

“L’inaugurazione di questa emeroteca è un importante punto di partenza per la diffusione della cultura – spiega la direttrice Pilogallo – Spero vivamente che seguiranno altre iniziative in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Ruoti e l’associazione, che vengano favorite e incentivate anche le consultazioni da remoto e prestito interbibliotecario digitale in ottemperanza alle contestuali misure anticontagio” .

Sono presenti nell’emeroteca attualmente le raccolte de “Il Tempo” dal 1971 al 1999, “Il Messaggero” dal 1971 al 1999, “La Repubblica” dal 1974 al 2002, “Il Sole 24 Ore” dal 1971 al 1998, “Il Giornale” dal 1971 al 1989, “Il Secolo d’Italia” dal 1971 al 1989, tutto materiale donato dalla Biblioteca Nazionale di Potenza.

Infine grazie all’impegno del parroco di Ruoti don Antonio Arenella è possibile consultare anche la raccolta del mensile dell’Azione Cattolica Senza Titolo, dal 1968 al 1975.

