Da Meta Centro a San Rufo un nuovo pacchetto Open fitness con ingresso libero in Sala attrezzi
Da Meta Centro a San Rufo è disponibile un nuovo abbonamento Open fitness per la tua forma fisica.
Ad una tariffa speciale di 60 euro per il mensile o di 165 euro per il trimestrale si potranno seguire tutti i corsi di Pilates, Posturale ed anche Acquafitness.
In più si avrà l’ingresso libero in Sala attrezzi.
Sono disponibili anche orari mattutini, infatti la palestra sarà aperta tutti i giorni a partire dalle ore 10:00 con l’assistenza di un istruttore.
– messaggio pubblicitario con finalità promozionali –