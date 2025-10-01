E’ stato istituito con delibera di Giunta regionale della Campania il Dipartimento Oncologico Interaziendale Cute (DOIC).

Il Dipartimento si inserisce nell’ambito della Rete Oncologica Campana (ROC) come braccio operativo della stessa ma con un nuovo modello organizzativo sperimentale dedicato alla patologia oncologica cutanea. Questo nuovo modello nasce con la duplice finalità di superare gli elementi di frammentazione ancora esistenti nell’assistenza ai tumori cutanei e ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni di dermatologia oncologica.

La necessità della creazione di un Dipartimento interamente dedicato ai tumori della cute, quindi melanoma e non melanoma, trova origine nelle evidenze epidemiologiche e cliniche che mostrano un aumento dei casi di queste neoplasie, spesso diagnosticate in fase avanzata di malattia. Ciò rende opportuno rafforzare l’approccio multidisciplinare, integrato e tempestivo per la presa in carico dei pazienti, assicurando la collaborazione strutturata tra dermatologi, oncologi, chirurghi plastici, anatomopatologi, radioterapisti e altri specialisti, in modo da definire percorsi diagnostico-terapeutici uniformi, tempestivi e appropriati per tutti i cittadini.

Il DOIC mette in rete e coordina tutti gli attori coinvolti nella gestione dei tumori cutanei, dal territorio all’ospedale, per rispondere in modo efficace all’aumento dell’incidenza e garantire percorsi di cura ottimali. Con queste finalità coinvolge diverse strutture, ospedaliere, territoriali e universitarie.

Le Aziende coinvolte sono l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, l’IRCCS Fondazione Pascale di Napoli, il Presidio Ospedaliero di Sant’Agata de’ Goti (per la quota di posti letto afferenti all’IRCCS Pascale, ai sensi della DGRC n. 288 del 16/05/2023), l’ASL Napoli 1 Centro, l’ASL Benevento.

Promotore della rete specialistica è il professore Paolo Ascierto, oncologo dell’Istituto Pascale e massimo esperto del melanoma.