Cumuli di rifiuti abbandonati nei pressi dell’Aeroporto a Pontecagnano. Scatta la segnalazione di Anpana
Ancora cumuli di rifiuti abbandonati nel territorio della provincia di Salerno.
Questa volta il ritrovamento è avvenuto in via Olmo, nei pressi dell’Aeroporto di Pontecagnano.
Ad operare sul posto i volontari dell’associazione Anpana Salerno Official ODV, diretti dal presidente Vincenzo Savarese, nel corso di un servizio messo in atto lo scorso 26 settembre.
Lungo la strada sono stati abbandonati sacchi colmi di spazzatura indifferenziata, oggetti in plastica, pezzi di mobili usati e anche vecchi indumenti.
L’associazione ha proceduto con la segnalazione al Comune di Pontecagnano Faiano che dovrà avviare l’iter per la rimozione.