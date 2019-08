Dà fuoco ad una sala slot in località Quadrivio di Campagna. Arrestato 36enne del posto

I Carabinieri della Stazione di Campagna, guidati dal Capitano della Compagnia di Eboli, Luca Geminale, hanno arrestato quasi in flagranza del reato di incendio pluriaggravato F.G., 36enne del posto.

In particolare, i militari, insieme a personale della Sezione Radiomobile di Eboli, sono intervenuti in località Quadrivio dove si era sviluppato un grosso incendio presso una sala slot, che aveva provocato ingenti danni all’esercizio commerciale, al condominio in cui si trova il locale, un principio di intossicazione di una donna, visitata dai sanitari del 118, nonchè l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica.

Le immediate indagini, con l’aiuto del sistema di videosorveglianza della sala, hanno permesso di identificare sin da subito l’autore, trovato presso la sua abitazione e arrestato.

Presso un casolare dell’indagato è stata poi recuperata e sequestrata una tanica da 15 litri utilizzata per il trasporto del liquido infiammabile, risultata contenere ancora per un terzo di capacità della benzina.

Dopo le formalità di rito l’uomo è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

– Paola Federico –