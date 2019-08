Teggiano: tanta buona musica e piatti della tradizione alla prima serata di “San Marco in Festa”

Nutrita partecipazione alla prima serata dell’evento “San Marco in Festa“ che si è svolto ieri presso Piazza San Marco a Teggiano.

L’inaugurazione della manifestazione si è avuta con l’introduzione di giovani talenti del Vallo di Diano che si sono esibiti nel contributo musicale “Una voce per San Marco” coniugando vari generi come il rap, canti popolari, pop e rock.

Varie le provenienze delle voci, maschili e femminili, a partire da Montesano sulla Marcellana con Sara Alotti, Cinzia Giuliano e Ludovica Arteca; da Sala Consilina Velia Imparato, Daniele Lettieri, Totino Melillo, Mezzo Metro e Anna Lucia Oliviero; da Buonabitacolo, invece, Silvio Celano. Provenienti da Teggiano sono stati i Refuse, Giulia Bilancieri e Giovanni Rizzo. Presenti come partecipanti anche Giovanni Di Donato di Polla e Mario Giasi “Il Falsaro” di Padula.

Trait d’union della serata è stato il buon cibo locale, con una novità inserita nel menù di quest’anno, gli stufati teggianesi.

“Il nostro interesse è quello di promuovere le eccellenze e le tipicità del nostro paese – ha riferito il presidente dell’associazione ‘Il Mosaico’, Massimo D’Aguanno – e poiché gli stufati teggianesi rientrano nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Campania sentiamo forte il dovere di valorizzarli attraverso la nostra manifestazione“.

La festa continuerà anche oggi con la “Serata di Ferragosto in Piazza San Marco” nella quale non mancheranno balli, animazione e musica live, per poi concludersi domani 16 agosto, con la premiazione del concorso di pittura “Emozioni Teggianesi: tracce di un passato antico“.

– Maria De Paola –