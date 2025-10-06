Da Capaccio al Parlamento in Repubblica Ceca. Il 24enne Samuel Volpe eletto deputato
Un giovane capaccese eletto come deputato nella Repubblica Ceca.
Il 24enne Samuel Volpe è stato eletto alla Camera dei Deputati come candidato 2 del Partito Pirata in Boemia centrale.
Samuel ha maturato un consistente risultato con la formazione politica progressista, paragonata da molti al Movimento 5 Stelle italiano, che ha ottenuto l’8,9% dei consensi, circa 500mila voti, conquistando 18 seggi complessivi. Volpe, attivista dal 2020, ha raccolto 6.620 preferenze.
Presidente del partito Pirati della Boemia centrale, Samuel Volpe vive nella città di Líbeznice ed è praticante in uno studio legale.
Al centro della sua campagna elettorale ci sono state diverse tematiche: lo sviluppo di alloggi a prezzi accessibili, la riforma dell’istruzione, l’abolizione di normative inutili, la tutela dei diritti umani, la lotta contro la violenza sessuale, la salvaguardia dell’ambiente, del clima e degli animali.
Soddisfazione giunge anche dalla Città dei Templi per il risultato conseguito dal 24enne.