E’ stato arrestato per tentato omicidio dagli agenti della Polizia di Stato l’uomo che ieri pomeriggio è piombato in un locale situato nella zona di Fuorni.

Si tratta di un uomo già noto alle Forze dell’Ordine per maltrattamenti nei confronti della moglie.

Alla base del folle gesto ci sarebbero motivazioni personali.

Il responsabile prima del fatto avrebbe avuto un litigio con l’ex suocero e con il titolare del locale.

Nel violento impatto è rimasta ferita una donna, ricoverata in codice rosso al “Ruggi”. Altre 4 persone sono state soccorse per lievi ferite.

