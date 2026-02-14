Rifiuti abbandonati ai margini delle strade a Campagna.

A fare la segnalazione è la Guardia Agroforestale Italiana che ha notato i diversi cumuli di spazzatura e materiali pericolosi, tra cui probabilmente anche eternit, lasciati nei pressi dell’area di servizio di Campagna ovest sull’A2 del Mediterraneo.

Un’altra piccola discarica è stata notata a poca distanza, sotto il cavalcavia in via Serradarce – Basso Dell’Olmo dove sono stati trovati un pannello o una parte di roulotte, paraurti di autocarri, materiale di scarto edile e altri rifiuti.

Attraverso la segnalazione inviata agli organi competenti la Guardia Agroforestale Italiana invita al ripristino dello stato dei luoghi.