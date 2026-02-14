Dal 16 febbraio innalzato a 1800 il massimale dei pazienti per i medici di famiglia in Val d’Agri
Buone notizie nell’ambito della sanità per i cittadini della Val d’Agri. Da lunedì 16 febbraio viene innalzato a 1800 il massimale dei pazienti per i medici di famiglia del comprensorio.
Fino a 300 scelte mediche in più, oltre il massimale, in attesa dei prossimi incarichi di Medicina generale che la Regione Basilicata assegnerà.
I cittadini senza medico di famiglia potranno sceglierlo negli ambiti 2 e 3 del Distretto della Val d’Agri presso gli sportelli del Distretto Sanitario stesso.
Il provvedimento permette di non lasciare alcun residente di quell’area senza medico di Medicina generale.