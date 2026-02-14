Eboli: minaccia e perseguita l’ex e il nuovo compagno. Braccialetto elettronico per un 38enne
Minaccia e perseguita l’ex ed il nuovo compagno ad Eboli.
I Carabinieri della locale Stazione, guidati dal Maresciallo Giuseppe Botta, hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento per un 38enne. Per l’uomo è stata disposta anche l’applicazione del braccialetto elettronico.
Stando alle indagini condotte, dopo la denuncia della sua ex 36enne l’uomo perseguitava e minacciava anche con telefonate non solo lei, ma il nuovo compagno 25enne. È emerso in seguito anche un rapporto fatto di violenze subite in passato.
Il 38enne è indagato per stalking e maltrattamenti in famiglia.
I militari hanno eseguito la misura questa mattina su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.