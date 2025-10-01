Grande successo e partecipazione a Polla, lo scorso sabato pomeriggio, per l’evento nazionale Fitwalking for AIL, promosso dall’Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma e ospitato per la prima volta nel paese valdianese.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Fitwalking Polla, ha visto oltre 250 partecipanti camminare in un clima di emozione, solidarietà e condivisione. Un evento che ha unito sport e solidarietà, con momenti toccanti grazie anche alle testimonianze.

La risposta di Polla è stata straordinaria. Inoltre si è registrata una presenza massiccia da Sala Consilina, Sant’Arsenio, Padula, Montesano, Casalbuono, Atena Lucana, Teggiano, San Rufo e Caggiano. Partecipanti anche da Salerno, Castellammare di Stabia e persino da Roma.

L’organizzazione è stata intensa ma entusiasmante: dalla logistica al coinvolgimento delle associazioni, ogni passaggio è stato curato con attenzione e in sinergia con l’Associazione Lilium, la Croce Rossa Italiana – sede di Polla, l’AIL Salerno e con il patrocinio del Comune. Fondamentale anche il supporto delle Forze dell’Ordine e dei volontari.

“Con la camminata si è voluta sottolineare l’importanza dello sport (la camminata a costo 0 e a portata di tutti) – spiegano gli organizzatori -. Con la dottoressa ematologa Serena Luponio si è parlato della cura, supportati dalle numerose testimonianze e dai rappresentanti AIL del territorio, mentre la Croce Rossa Italiana ha discusso di prevenzione e donazione del sangue portando in campo la misurazione dei parametri, i suggerimenti sugli stili di vita sani e le informazioni sulla donazione”.